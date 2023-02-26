Ефросиния (Харитина) Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросиния (Харитина) Михайлова

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

29.09.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1822

Отец: Михаил Стефанов

Мать: Устина Евдокимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
1848

Муж: Павлючков Прокопий Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1850

Сын: Павлючков Аким (Ефим) Прокопов

Отец ребёнка: Павлючков Прокопий Ильин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1853

Сын: Павлючков Илья Прокопов

Отец ребёнка: Павлючков Прокопий Ильин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.05.1855

Сын: Павлючков Николай Прокопов

Отец ребёнка: Павлючков Прокопий Ильин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.04.1858

Сын: Семён Прокопов

Отец ребёнка: Павлючков Прокопий Ильин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.02.1861

Сын: Павлючков Дмитрий Прокопов

Отец ребёнка: Павлючков Прокопий Ильин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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