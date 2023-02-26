Ефросиния (Харитина) Михайлова
Место рождения
Дата рождения29.09.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1822
Отец: Михаил Стефанов
Мать: Устина Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
1848
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1850
Сын: Павлючков Аким (Ефим) Прокопов
Отец ребёнка: Павлючков Прокопий Ильин
Рождение ребёнка
16.07.1853
Отец ребёнка: Павлючков Прокопий Ильин
Рождение ребёнка
08.05.1855
Сын: Павлючков Николай Прокопов
Отец ребёнка: Павлючков Прокопий Ильин
Рождение ребёнка
19.04.1858
Сын: Семён Прокопов
Отец ребёнка: Павлючков Прокопий Ильин
Рождение ребёнка
11.02.1861
Сын: Павлючков Дмитрий Прокопов
Отец ребёнка: Павлючков Прокопий Ильин
Смерть
Неизвестно