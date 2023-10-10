Павлючков Прокопий Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлючков Прокопий Ильин

Павлючков Прокопий Ильин

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

06.02.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
1848

Жена: Ефросиния (Харитина) Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1850

Сын: Павлючков Аким (Ефим) Прокопов

Мать ребёнка: Ефросиния (Харитина) Михайлова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1853

Сын: Павлючков Илья Прокопов

Мать ребёнка: Ефросиния (Харитина) Михайлова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.05.1855

Сын: Павлючков Николай Прокопов

Мать ребёнка: Ефросиния (Харитина) Михайлова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.04.1858

Сын: Семён Прокопов

Мать ребёнка: Ефросиния (Харитина) Михайлова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.02.1861

Сын: Павлючков Дмитрий Прокопов

Мать ребёнка: Ефросиния (Харитина) Михайлова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
06.02.1913
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close