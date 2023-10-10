Павлючков Прокопий Ильин
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти06.02.1913
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1848
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1850
Сын: Павлючков Аким (Ефим) Прокопов
Мать ребёнка: Ефросиния (Харитина) Михайлова
Рождение ребёнка
16.07.1853
Мать ребёнка: Ефросиния (Харитина) Михайлова
Рождение ребёнка
08.05.1855
Сын: Павлючков Николай Прокопов
Мать ребёнка: Ефросиния (Харитина) Михайлова
Рождение ребёнка
19.04.1858
Сын: Семён Прокопов
Мать ребёнка: Ефросиния (Харитина) Михайлова
Рождение ребёнка
11.02.1861
Сын: Павлючков Дмитрий Прокопов
Мать ребёнка: Ефросиния (Харитина) Михайлова
Смерть
06.02.1913
Причина смерти: от натуральной