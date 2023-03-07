Павлючков Аким (Ефим) Прокопов
Место рождения
Дата рождения05.09.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1850
Бракосочетание
08.11.1871
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1873
Дочь: Екатерина Акимова
Мать ребёнка: Павлючкова Матрона Исидорова
Рождение ребёнка
13.02.1876
Дочь: Евдокия Акимова
Мать ребёнка: Павлючкова Матрона Исидорова
Рождение ребёнка
17.03.1878
Дочь: Дария Акимова
Мать ребёнка: Павлючкова Матрона Исидорова
Рождение ребёнка
01.01.1879
Дочь: Татьяна Акимова
Мать ребёнка: Павлючкова Матрона Исидорова
Рождение ребёнка
23.08.1882
Дочь: Наталия Акимова
Мать ребёнка: Павлючкова Матрона Исидорова
Рождение ребёнка
19.03.1885
Мать ребёнка: Павлючкова Матрона Исидорова
Рождение ребёнка
21.03.1887
Мать ребёнка: Павлючкова Матрона Исидорова
Рождение ребёнка
18.06.1888
Дочь: Агрипина (Ефимова)
Мать ребёнка: Павлючкова Матрона Исидорова
Рождение ребёнка
13.04.1891
Дочь: Ирина Акимова
Мать ребёнка: Павлючкова Матрона Исидорова
Рождение ребёнка
06.01.1893
Мать ребёнка: Павлючкова Матрона Исидорова
Смерть
Неизвестно