Павлючков Аким (Ефим) Прокопов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлючков Аким (Ефим) Прокопов

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.09.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1850

Отец: Павлючков Прокопий Ильин

Мать: Ефросиния (Харитина) Михайлова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1871

Жена: Павлючкова Матрона Исидорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1873

Дочь: Екатерина Акимова

Мать ребёнка: Павлючкова Матрона Исидорова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.02.1876

Дочь: Евдокия Акимова

Мать ребёнка: Павлючкова Матрона Исидорова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.03.1878

Дочь: Дария Акимова

Мать ребёнка: Павлючкова Матрона Исидорова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1879

Дочь: Татьяна Акимова

Мать ребёнка: Павлючкова Матрона Исидорова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.08.1882

Дочь: Наталия Акимова

Мать ребёнка: Павлючкова Матрона Исидорова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.03.1885

Сын: Павлючков Яков Акимов

Мать ребёнка: Павлючкова Матрона Исидорова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.03.1887

Сын: Павлючков Артемий Акимов

Мать ребёнка: Павлючкова Матрона Исидорова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.06.1888

Дочь: Агрипина (Ефимова)

Мать ребёнка: Павлючкова Матрона Исидорова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.04.1891

Дочь: Ирина Акимова

Мать ребёнка: Павлючкова Матрона Исидорова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.01.1893

Сын: Павлючков Иван Акимович

Мать ребёнка: Павлючкова Матрона Исидорова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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