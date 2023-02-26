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(Павлючкова) Евдокия Акимова

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

13.02.1876

Дата смерти

01.08.1900

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1876

Отец: Павлючков Аким (Ефим) Прокопов

Мать: Павлючкова Матрона Исидорова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Иван Харитонов

Бракосочетание
08.11.1892

Муж: Иван Харитонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.10.1893

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Иван Харитонов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.03.1895

Сын: Алексей Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Харитонов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.01.1897

Сын: Дмитрий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Харитонов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.07.1898

Дочь: Мария Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Харитонов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.07.1900

Дочь: Мария мл.

Отец ребёнка: Иван Харитонов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
01.08.1900
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной

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