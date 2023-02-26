(Павлючкова) Евдокия Акимова
Место рождения
Дата рождения13.02.1876
Дата смерти01.08.1900
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1876
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Иван Харитонов
Бракосочетание
08.11.1892
Муж: Иван Харитонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.10.1893
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Иван Харитонов
Рождение ребёнка
15.03.1895
Сын: Алексей Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Харитонов
Рождение ребёнка
19.01.1897
Сын: Дмитрий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Харитонов
Рождение ребёнка
17.07.1898
Дочь: Мария Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Харитонов
Рождение ребёнка
21.07.1900
Дочь: Мария мл.
Отец ребёнка: Иван Харитонов
Смерть
01.08.1900
Причина смерти: от натуральной