Павлючкова Матрона Исидорова
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти11.05.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.11.1871
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1873
Дочь: Екатерина Акимова
Отец ребёнка: Павлючков Аким (Ефим) Прокопов
Рождение ребёнка
13.02.1876
Дочь: Евдокия Акимова
Отец ребёнка: Павлючков Аким (Ефим) Прокопов
Рождение ребёнка
17.03.1878
Дочь: Дария Акимова
Отец ребёнка: Павлючков Аким (Ефим) Прокопов
Рождение ребёнка
01.01.1879
Дочь: Татьяна Акимова
Отец ребёнка: Павлючков Аким (Ефим) Прокопов
Рождение ребёнка
23.08.1882
Дочь: Наталия Акимова
Отец ребёнка: Павлючков Аким (Ефим) Прокопов
Рождение ребёнка
19.03.1885
Отец ребёнка: Павлючков Аким (Ефим) Прокопов
Рождение ребёнка
21.03.1887
Отец ребёнка: Павлючков Аким (Ефим) Прокопов
Рождение ребёнка
18.06.1888
Дочь: Агрипина (Ефимова)
Отец ребёнка: Павлючков Аким (Ефим) Прокопов
Рождение ребёнка
13.04.1891
Дочь: Ирина Акимова
Отец ребёнка: Павлючков Аким (Ефим) Прокопов
Рождение ребёнка
06.01.1893
Отец ребёнка: Павлючков Аким (Ефим) Прокопов
Смерть
11.05.1904
Причина смерти: от тифа