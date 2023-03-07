Павлючкова Матрона Исидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлючкова Матрона Исидорова

Павлючкова Матрона Исидорова

avatar

Место рождения

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1853

Дата смерти

11.05.1904

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Исидор

Мать: ?

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.11.1871

Муж: Павлючков Аким (Ефим) Прокопов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1873

Дочь: Екатерина Акимова

Отец ребёнка: Павлючков Аким (Ефим) Прокопов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.02.1876

Дочь: Евдокия Акимова

Отец ребёнка: Павлючков Аким (Ефим) Прокопов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.03.1878

Дочь: Дария Акимова

Отец ребёнка: Павлючков Аким (Ефим) Прокопов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1879

Дочь: Татьяна Акимова

Отец ребёнка: Павлючков Аким (Ефим) Прокопов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.08.1882

Дочь: Наталия Акимова

Отец ребёнка: Павлючков Аким (Ефим) Прокопов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.03.1885

Сын: Павлючков Яков Акимов

Отец ребёнка: Павлючков Аким (Ефим) Прокопов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.03.1887

Сын: Павлючков Артемий Акимов

Отец ребёнка: Павлючков Аким (Ефим) Прокопов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.06.1888

Дочь: Агрипина (Ефимова)

Отец ребёнка: Павлючков Аким (Ефим) Прокопов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.04.1891

Дочь: Ирина Акимова

Отец ребёнка: Павлючков Аким (Ефим) Прокопов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.01.1893

Сын: Павлючков Иван Акимович

Отец ребёнка: Павлючков Аким (Ефим) Прокопов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
11.05.1904
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от тифа
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close