Исидор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исидор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Елданов Григорий (Сидоров)

Мать ребёнка: ?

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Павлючкова Матрона Исидорова

Мать ребёнка: ?

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1867

Сын: Иван Исидоров

Мать ребёнка: ?

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1875

Сын: Григорий 2-й

Мать ребёнка: ?

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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