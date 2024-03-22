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Иван Павлов

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Павел Никитин

Мать: Харитина Григорьева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.03.1837

Дочь: Мария Иоаннова

Мать ребёнка: Ульяния Михайлова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.07.1839

Сын: Борис Иоаннов

Мать ребёнка: Ульяния Михайлова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Матрона Иоаннова

Мать ребёнка: Ульяния Михайлова

Рождение ребёнка
24.07.1844

Дочь: Анна Иоаннова

Мать ребёнка: Ульяния Михайлова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.07.1845

Дочь: Ольга Иванова

Мать ребёнка: Ульяния Михайлова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Ульяния Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяния Михайлова

Смерть
Неизвестно
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