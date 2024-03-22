Иван Павлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Павел Никитин
Мать: Харитина Григорьева
Рождение ребёнка
29.03.1837
Дочь: Мария Иоаннова
Мать ребёнка: Ульяния Михайлова
Рождение ребёнка
22.07.1839
Сын: Борис Иоаннов
Мать ребёнка: Ульяния Михайлова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Матрона Иоаннова
Мать ребёнка: Ульяния Михайлова
Рождение ребёнка
24.07.1844
Дочь: Анна Иоаннова
Мать ребёнка: Ульяния Михайлова
Рождение ребёнка
08.07.1845
Дочь: Ольга Иванова
Мать ребёнка: Ульяния Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Ульяния Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяния Михайлова
Смерть
Неизвестно