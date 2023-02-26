Харитина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти11.04.1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1798
Сын: Илья Павлов
Отец ребёнка: Павел Никитин
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Мария Павлова
Отец ребёнка: Павел Никитин
Рождение ребёнка
23.02.1806
Сын: Евтихий (Евстафий) Павлов
Отец ребёнка: Павел Никитин
Рождение ребёнка
25.07.1807
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Павел Никитин
Рождение ребёнка
18.12.1809
Сын: Даниил Павлов
Отец ребёнка: Павел Никитин
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Ирина Павлова
Отец ребёнка: Павел Никитин
Рождение ребёнка
До 1817
Дочь: Феодосия Павлова
Отец ребёнка: Павел Никитин
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Иван Павлов
Отец ребёнка: Павел Никитин
Рождение ребёнка
17.01.1821
Сын: Иван мл
Отец ребёнка: Павел Никитин
Рождение ребёнка
17.01.1821
Сын: Павел Павлов
Отец ребёнка: Павел Никитин
Смерть
11.04.1839