Харитина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитина Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

11.04.1839

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Илья Павлов

Отец ребёнка: Павел Никитин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Мария Павлова

Отец ребёнка: Павел Никитин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.02.1806

Сын: Евтихий (Евстафий) Павлов

Отец ребёнка: Павел Никитин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.07.1807

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Павел Никитин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.12.1809

Сын: Даниил Павлов

Отец ребёнка: Павел Никитин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Ирина Павлова

Отец ребёнка: Павел Никитин

Рождение ребёнка
До 1817

Дочь: Феодосия Павлова

Отец ребёнка: Павел Никитин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Иван Павлов

Отец ребёнка: Павел Никитин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1821

Сын: Иван мл

Отец ребёнка: Павел Никитин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1821

Сын: Павел Павлов

Отец ребёнка: Павел Никитин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
11.04.1839
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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