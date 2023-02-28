Даниил Павлов
Место рождения
Дата рождения18.12.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1809
Отец: Павел Никитин
Мать: Харитина Григорьева
Бракосочетание
19.09.1837
Жена: Акилина Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.11.1840
Сын: Филимон Данилов
Мать ребёнка: Акилина Григорьева
Рождение ребёнка
12.10.1842
Сын: Андрей Григорьев
Мать ребёнка: Акилина Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Григорьева
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно