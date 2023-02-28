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Даниил Павлов

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

18.12.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1809

Отец: Павел Никитин

Мать: Харитина Григорьева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.09.1837

Жена: Акилина Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.11.1840

Сын: Филимон Данилов

Мать ребёнка: Акилина Григорьева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.10.1842

Сын: Андрей Григорьев

Мать ребёнка: Акилина Григорьева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Григорьева

Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно
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