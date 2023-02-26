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Стефан Михайлов

Место рождения

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

01.08.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1892

Отец: Михаил Яковлев

Мать: Мария Семёнова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.01.1911

Жена: Александра Георгиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1912

Сын: Николай Стефанов

Мать ребёнка: Александра Георгиева

Рождение ребёнка
1915

Сын: Илья Стефанов

Мать ребёнка: Александра Георгиева

Рождение ребёнка
08.02.1915

Сын: Захарий Стефанов

Мать ребёнка: Александра Георгиева

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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