Стефан Михайлов
Место рождения
Дата рождения01.08.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1892
Отец: Михаил Яковлев
Мать: Мария Семёнова
Бракосочетание
28.01.1911
Жена: Александра Георгиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1912
Сын: Николай Стефанов
Мать ребёнка: Александра Георгиева
Рождение ребёнка
1915
Сын: Илья Стефанов
Мать ребёнка: Александра Георгиева
Рождение ребёнка
08.02.1915
Сын: Захарий Стефанов
Мать ребёнка: Александра Георгиева
Смерть
Неизвестно