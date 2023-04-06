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Александра Георгиева

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.01.1911

Муж: Стефан Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1912

Сын: Николай Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Михайлов

Рождение ребёнка
08.02.1915

Сын: Захарий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Михайлов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1915

Сын: Илья Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Михайлов

Смерть
Неизвестно
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