Александра Георгиева
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1911
Муж: Стефан Михайлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1912
Сын: Николай Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Михайлов
Рождение ребёнка
08.02.1915
Сын: Захарий Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Михайлов
Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1915
Сын: Илья Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Михайлов
Смерть
Неизвестно