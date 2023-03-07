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Михайлов Иван з

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Место рождения

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

03.12.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1882

Отец: Михаил Яковлев

Мать: Мария Семёнова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
16.10.1900

Жена: Михайлова Ольга Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1902

Дочь: Мелания Иванова

Мать ребёнка: Михайлова Ольга Иванова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1905

Дочь: Мария з

Мать ребёнка: Михайлова Ольга Иванова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1908

Сын: Михайлов Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Михайлова Ольга Иванова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1914

Дочь: Евгения Иванова

Мать ребёнка: Михайлова Ольга Иванова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Военная служба
1916
рядовой 52-й пехотный запасный полк
Смерть
Неизвестно
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