Михайлов Иван з
Место рождения
Дата рождения03.12.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1882
Отец: Михаил Яковлев
Мать: Мария Семёнова
Бракосочетание
16.10.1900
Жена: Михайлова Ольга Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1902
Дочь: Мелания Иванова
Мать ребёнка: Михайлова Ольга Иванова
Рождение ребёнка
04.08.1905
Дочь: Мария з
Мать ребёнка: Михайлова Ольга Иванова
Рождение ребёнка
14.06.1908
Мать ребёнка: Михайлова Ольга Иванова
Рождение ребёнка
25.12.1914
Дочь: Евгения Иванова
Мать ребёнка: Михайлова Ольга Иванова
Военная служба
1916
рядовой 52-й пехотный запасный полк
Смерть
Неизвестно