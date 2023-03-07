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Мария Михайлова

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Место рождения

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Михаил Яковлев

Мать: Мария Семёнова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.10.1887

Муж: Терентий Корнеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1890

Сын: Павел ст

Отец ребёнка: Терентий Корнеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.12.1895

Сын: Павел Терентиев

Отец ребёнка: Терентий Корнеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1898

Дочь: Мария Терентиева

Отец ребёнка: Терентий Корнеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1900

Сын: Григорий Терентиев

Отец ребёнка: Терентий Корнеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1902

Сын: Фёдор Терентиев

Отец ребёнка: Терентий Корнеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.09.1903

Сын: Пётр ст.

Отец ребёнка: Терентий Корнеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.10.1906

Сын: Пётр Терентиев

Отец ребёнка: Терентий Корнеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.03.1912

Дочь: Александра Терентиева

Отец ребёнка: Терентий Корнеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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