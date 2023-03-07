Мария Михайлова
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Михаил Яковлев
Мать: Мария Семёнова
Бракосочетание
11.10.1887
Муж: Терентий Корнеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1890
Сын: Павел ст
Отец ребёнка: Терентий Корнеев
Рождение ребёнка
12.12.1895
Сын: Павел Терентиев
Отец ребёнка: Терентий Корнеев
Рождение ребёнка
08.06.1898
Дочь: Мария Терентиева
Отец ребёнка: Терентий Корнеев
Рождение ребёнка
24.01.1900
Сын: Григорий Терентиев
Отец ребёнка: Терентий Корнеев
Рождение ребёнка
15.06.1902
Сын: Фёдор Терентиев
Отец ребёнка: Терентий Корнеев
Рождение ребёнка
22.09.1903
Сын: Пётр ст.
Отец ребёнка: Терентий Корнеев
Рождение ребёнка
07.10.1906
Сын: Пётр Терентиев
Отец ребёнка: Терентий Корнеев
Рождение ребёнка
20.03.1912
Дочь: Александра Терентиева
Отец ребёнка: Терентий Корнеев
Смерть
Неизвестно