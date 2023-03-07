Терентий Корнеев
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Корней Яковлев
Мать: Пелагея (Фёдорова)
Бракосочетание
11.10.1887
Жена: Мария Михайлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1890
Сын: Павел ст
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
12.12.1895
Сын: Павел Терентиев
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
08.06.1898
Дочь: Мария Терентиева
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
24.01.1900
Сын: Григорий Терентиев
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
15.06.1902
Сын: Фёдор Терентиев
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
22.09.1903
Сын: Пётр ст.
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
07.10.1906
Сын: Пётр Терентиев
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
20.03.1912
Дочь: Александра Терентиева
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Смерть
Неизвестно