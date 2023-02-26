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Алексей Михайлов

Место рождения

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Михаил Яковлев

Мать: Мария Семёнова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.09.1897

Жена: Пелагея Авраамова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1899

Сын: Пётр Алексеев

Мать ребёнка: Пелагея Авраамова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.10.1904

Сын: Иван Алексеев

Мать ребёнка: Пелагея Авраамова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1907

Сын: Михаил Алексеев

Мать ребёнка: Пелагея Авраамова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1910

Дочь: Дария Алексеева

Мать ребёнка: Пелагея Авраамова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.04.1912

Сын: Георгий Алексеев

Мать ребёнка: Пелагея Авраамова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.10.1913

Дочь: Параскева Алексеева

Мать ребёнка: Пелагея Авраамова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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