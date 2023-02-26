Алексей Михайлов
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Михаил Яковлев
Мать: Мария Семёнова
Бракосочетание
28.09.1897
Жена: Пелагея Авраамова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1899
Сын: Пётр Алексеев
Мать ребёнка: Пелагея Авраамова
Рождение ребёнка
21.10.1904
Сын: Иван Алексеев
Мать ребёнка: Пелагея Авраамова
Рождение ребёнка
07.11.1907
Сын: Михаил Алексеев
Мать ребёнка: Пелагея Авраамова
Рождение ребёнка
17.03.1910
Дочь: Дария Алексеева
Мать ребёнка: Пелагея Авраамова
Рождение ребёнка
05.04.1912
Сын: Георгий Алексеев
Мать ребёнка: Пелагея Авраамова
Рождение ребёнка
12.10.1913
Дочь: Параскева Алексеева
Мать ребёнка: Пелагея Авраамова
Смерть
Неизвестно