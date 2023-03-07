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Пелагея Авраамова

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

02.05.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1880

Отец: Абрам (Авраамий) (Алексеев)

Мать: Татьяна Силуанова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.09.1897

Муж: Алексей Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1899

Сын: Пётр Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Михайлов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.10.1904

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Михайлов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1907

Сын: Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Михайлов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1910

Дочь: Дария Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Михайлов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.04.1912

Сын: Георгий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Михайлов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.10.1913

Дочь: Параскева Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Михайлов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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