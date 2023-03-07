Пелагея Авраамова
Место рождения
Дата рождения02.05.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1880
Отец: Абрам (Авраамий) (Алексеев)
Мать: Татьяна Силуанова
Бракосочетание
28.09.1897
Муж: Алексей Михайлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1899
Сын: Пётр Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Михайлов
Рождение ребёнка
21.10.1904
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Михайлов
Рождение ребёнка
07.11.1907
Сын: Михаил Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Михайлов
Рождение ребёнка
17.03.1910
Дочь: Дария Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Михайлов
Рождение ребёнка
05.04.1912
Сын: Георгий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Михайлов
Рождение ребёнка
12.10.1913
Дочь: Параскева Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Михайлов
Смерть
Неизвестно