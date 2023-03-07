Абрам (Авраамий) (Алексеев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрам (Авраамий) (Алексеев)

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.08.1845

Дата смерти

04.02.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1845

Отец: Анисим (Александров)

Мать: Параскева Романова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.05.1864

Жена: Татьяна Силуанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Лапиков Михаил Авраамов

Мать ребёнка: Татьяна Силуанова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Дария (Абрамова)

Мать ребёнка: Татьяна Силуанова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1873

Сын: Сергей Авраамов

Мать ребёнка: Татьяна Силуанова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.05.1875

Сын: Никифор Абрамов

Мать ребёнка: Татьяна Силуанова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.10.1877

Дочь: Ульяния Абрамова

Мать ребёнка: Татьяна Силуанова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.05.1880

Дочь: Пелагея Авраамова

Мать ребёнка: Татьяна Силуанова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1883

Сын: Фёдор Авраамов

Мать ребёнка: Татьяна Силуанова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1886

Сын: Павел Авраамов

Мать ребёнка: Татьяна Силуанова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
04.02.1895
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
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