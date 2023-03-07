Абрам (Авраамий) (Алексеев)
Место рождения
Дата рождения20.08.1845
Дата смерти04.02.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1845
Отец: Анисим (Александров)
Мать: Параскева Романова
Бракосочетание
17.05.1864
Жена: Татьяна Силуанова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Татьяна Силуанова
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Дария (Абрамова)
Мать ребёнка: Татьяна Силуанова
Рождение ребёнка
24.09.1873
Сын: Сергей Авраамов
Мать ребёнка: Татьяна Силуанова
Рождение ребёнка
24.05.1875
Сын: Никифор Абрамов
Мать ребёнка: Татьяна Силуанова
Рождение ребёнка
29.10.1877
Дочь: Ульяния Абрамова
Мать ребёнка: Татьяна Силуанова
Рождение ребёнка
02.05.1880
Дочь: Пелагея Авраамова
Мать ребёнка: Татьяна Силуанова
Рождение ребёнка
07.02.1883
Сын: Фёдор Авраамов
Мать ребёнка: Татьяна Силуанова
Рождение ребёнка
07.01.1886
Сын: Павел Авраамов
Мать ребёнка: Татьяна Силуанова
Смерть
04.02.1895
Причина смерти: от натуральной