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Татьяна Силуанова

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

12.01.1846

Дата смерти

14.07.1899

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1846

Отец: Силуан Трофимов

Мать: Ирина Стефанова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.05.1864

Муж: Абрам (Авраамий) (Алексеев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Лапиков Михаил Авраамов

Отец ребёнка: Абрам (Авраамий) (Алексеев)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Дария (Абрамова)

Отец ребёнка: Абрам (Авраамий) (Алексеев)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1873

Сын: Сергей Авраамов

Отец ребёнка: Абрам (Авраамий) (Алексеев)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.05.1875

Сын: Никифор Абрамов

Отец ребёнка: Абрам (Авраамий) (Алексеев)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.10.1877

Дочь: Ульяния Абрамова

Отец ребёнка: Абрам (Авраамий) (Алексеев)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.05.1880

Дочь: Пелагея Авраамова

Отец ребёнка: Абрам (Авраамий) (Алексеев)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1883

Сын: Фёдор Авраамов

Отец ребёнка: Абрам (Авраамий) (Алексеев)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1886

Сын: Павел Авраамов

Отец ребёнка: Абрам (Авраамий) (Алексеев)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
14.07.1899
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
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