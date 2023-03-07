Татьяна Силуанова
Место рождения
Дата рождения12.01.1846
Дата смерти14.07.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1846
Отец: Силуан Трофимов
Мать: Ирина Стефанова
Бракосочетание
17.05.1864
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Абрам (Авраамий) (Алексеев)
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Дария (Абрамова)
Отец ребёнка: Абрам (Авраамий) (Алексеев)
Рождение ребёнка
24.09.1873
Сын: Сергей Авраамов
Отец ребёнка: Абрам (Авраамий) (Алексеев)
Рождение ребёнка
24.05.1875
Сын: Никифор Абрамов
Отец ребёнка: Абрам (Авраамий) (Алексеев)
Рождение ребёнка
29.10.1877
Дочь: Ульяния Абрамова
Отец ребёнка: Абрам (Авраамий) (Алексеев)
Рождение ребёнка
02.05.1880
Дочь: Пелагея Авраамова
Отец ребёнка: Абрам (Авраамий) (Алексеев)
Рождение ребёнка
07.02.1883
Сын: Фёдор Авраамов
Отец ребёнка: Абрам (Авраамий) (Алексеев)
Рождение ребёнка
07.01.1886
Сын: Павел Авраамов
Отец ребёнка: Абрам (Авраамий) (Алексеев)
Смерть
14.07.1899