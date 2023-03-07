Лапиков Михаил Авраамов
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Абрам (Авраамий) (Алексеев)
Мать: Татьяна Силуанова
Бракосочетание
02.11.1886
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.01.1888
Дочь: Татьяна Михайлова
Мать ребёнка: Лапикова Ульяния Платонова
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Лапикова Ульяния Платонова
Рождение ребёнка
05.10.1891
Дочь: Пелагея Михайлова
Мать ребёнка: Лапикова Ульяния Платонова
Рождение ребёнка
15.11.1894
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Лапикова Ульяния Платонова
Рождение ребёнка
08.05.1897
Дочь: Ирина Михайлова
Мать ребёнка: Лапикова Ульяния Платонова
Рождение ребёнка
17.10.1899
Мать ребёнка: Лапикова Ульяния Платонова
Рождение ребёнка
24.07.1902
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Лапикова Ульяния Платонова
Рождение ребёнка
27.02.1905
Дочь: Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Лапикова Ульяния Платонова
Рождение ребёнка
25.01.1907
Сын: Лапиков Прокопий Михайлов
Мать ребёнка: Лапикова Ульяния Платонова
Рождение ребёнка
18.10.1909
Мать ребёнка: Лапикова Ульяния Платонова
Смерть
Неизвестно