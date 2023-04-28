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Лапикова Ульяния Платонова

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Платон Никитин

Мать: Ирина (Никитина)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.11.1886

Муж: Лапиков Михаил Авраамов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.01.1888

Дочь: Татьяна Михайлова

Отец ребёнка: Лапиков Михаил Авраамов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1889

Сын: Лапиков Фёдор Михайлов

Отец ребёнка: Лапиков Михаил Авраамов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1891

Дочь: Пелагея Михайлова

Отец ребёнка: Лапиков Михаил Авраамов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1894

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Лапиков Михаил Авраамов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.05.1897

Дочь: Ирина Михайлова

Отец ребёнка: Лапиков Михаил Авраамов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.10.1899

Сын: Лапиков Андрей Михайлов

Отец ребёнка: Лапиков Михаил Авраамов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1902

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Лапиков Михаил Авраамов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1905

Дочь: Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Лапиков Михаил Авраамов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1907

Сын: Лапиков Прокопий Михайлов

Отец ребёнка: Лапиков Михаил Авраамов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.10.1909

Сын: Лапиков Иван Михайлов

Отец ребёнка: Лапиков Михаил Авраамов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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