Лапикова Ульяния Платонова
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Платон Никитин
Мать: Ирина (Никитина)
Бракосочетание
02.11.1886
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.01.1888
Дочь: Татьяна Михайлова
Отец ребёнка: Лапиков Михаил Авраамов
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Лапиков Михаил Авраамов
Рождение ребёнка
05.10.1891
Дочь: Пелагея Михайлова
Отец ребёнка: Лапиков Михаил Авраамов
Рождение ребёнка
15.11.1894
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Лапиков Михаил Авраамов
Рождение ребёнка
08.05.1897
Дочь: Ирина Михайлова
Отец ребёнка: Лапиков Михаил Авраамов
Рождение ребёнка
17.10.1899
Отец ребёнка: Лапиков Михаил Авраамов
Рождение ребёнка
24.07.1902
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Лапиков Михаил Авраамов
Рождение ребёнка
27.02.1905
Дочь: Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Лапиков Михаил Авраамов
Рождение ребёнка
25.01.1907
Сын: Лапиков Прокопий Михайлов
Отец ребёнка: Лапиков Михаил Авраамов
Рождение ребёнка
18.10.1909
Отец ребёнка: Лапиков Михаил Авраамов
Смерть
Неизвестно