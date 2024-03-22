Ирина (Никитина)
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти17.03.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Бракосочетание
08.02.1848
Муж: Платон Никитин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.11.1849
Сын: Григорий Платонов
Отец ребёнка: Платон Никитин
Рождение ребёнка
19.05.1854
Дочь: Елена Платонова
Отец ребёнка: Платон Никитин
Рождение ребёнка
12.09.1855
Сын: Михаил Платонов
Отец ребёнка: Платон Никитин
Рождение ребёнка
11.01.1858
Сын: Савва Платонов
Отец ребёнка: Платон Никитин
Рождение ребёнка
12.02.1860
Дочь: Ефросиния Платонова
Отец ребёнка: Платон Никитин
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Варвара Платонова
Отец ребёнка: Платон Никитин
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Лапикова Ульяния Платонова
Отец ребёнка: Платон Никитин
Рождение ребёнка
04.03.1872
Дочь: Христина Платонова
Отец ребёнка: Платон Никитин
Смерть
17.03.1902