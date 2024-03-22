Ирина (Никитина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина (Никитина)

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

17.03.1902

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.02.1848

Муж: Платон Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.11.1849

Сын: Григорий Платонов

Отец ребёнка: Платон Никитин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.05.1854

Дочь: Елена Платонова

Отец ребёнка: Платон Никитин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.09.1855

Сын: Михаил Платонов

Отец ребёнка: Платон Никитин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.01.1858

Сын: Савва Платонов

Отец ребёнка: Платон Никитин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.02.1860

Дочь: Ефросиния Платонова

Отец ребёнка: Платон Никитин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Варвара Платонова

Отец ребёнка: Платон Никитин

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Лапикова Ульяния Платонова

Отец ребёнка: Платон Никитин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.03.1872

Дочь: Христина Платонова

Отец ребёнка: Платон Никитин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
17.03.1902
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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