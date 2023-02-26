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Дария (Абрамова)

Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Абрам (Авраамий) (Алексеев)

Мать: Татьяна Силуанова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
31.01.1888

Муж: Иван Максимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Иван Максимов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.09.1890

Сын: Стефан Иванов

Отец ребёнка: Иван Максимов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.12.1892

Дочь: Мелания Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Максимов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.06.1897

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Максимов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.10.1899

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Максимов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.02.1902

Сын: Дмитрий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Максимов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.03.1910

Сын: Илларион Иванов

Отец ребёнка: Иван Максимов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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