Дария (Абрамова)
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Абрам (Авраамий) (Алексеев)
Мать: Татьяна Силуанова
Бракосочетание
31.01.1888
Муж: Иван Максимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Иван Максимов
Рождение ребёнка
15.09.1890
Сын: Стефан Иванов
Отец ребёнка: Иван Максимов
Рождение ребёнка
31.12.1892
Дочь: Мелания Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Максимов
Рождение ребёнка
07.06.1897
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Максимов
Рождение ребёнка
05.10.1899
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Максимов
Рождение ребёнка
08.02.1902
Сын: Дмитрий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Максимов
Рождение ребёнка
27.03.1910
Сын: Илларион Иванов
Отец ребёнка: Иван Максимов
Смерть
Неизвестно