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Анастасия Иванова

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Иван Максимов

Мать: Дария (Абрамова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.08.1907

Муж: Фёдор Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1908

Сын: Михаил Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Иосифов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1909

Сын: Дмитрий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Иосифов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1910

Сын: Александр Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Иосифов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1912

Сын: Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Иосифов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1914

Дочь: Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Иосифов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1916

Дочь: Ефросиния Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Иосифов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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