Анастасия Иванова
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Иван Максимов
Мать: Дария (Абрамова)
Бракосочетание
19.08.1907
Муж: Фёдор Иосифов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1908
Сын: Михаил Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Иосифов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1909
Сын: Дмитрий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Иосифов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1910
Сын: Александр Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Иосифов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1912
Сын: Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Иосифов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1914
Дочь: Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Иосифов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1916
Дочь: Ефросиния Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Иосифов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно