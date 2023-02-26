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Иван Максимов

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

26.02.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Максим (Павлов)

Мать: Устина Андреева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.01.1888

Жена: Дария (Абрамова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Дария (Абрамова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.09.1890

Сын: Стефан Иванов

Мать ребёнка: Дария (Абрамова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.12.1892

Дочь: Мелания Иоаннова

Мать ребёнка: Дария (Абрамова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.06.1897

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Дария (Абрамова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.10.1899

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Дария (Абрамова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.02.1902

Сын: Дмитрий Иоаннов

Мать ребёнка: Дария (Абрамова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.03.1910

Сын: Илларион Иванов

Мать ребёнка: Дария (Абрамова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
26.02.1912
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

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