Иван Максимов
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти26.02.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Максим (Павлов)
Мать: Устина Андреева
Бракосочетание
31.01.1888
Жена: Дария (Абрамова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Дария (Абрамова)
Рождение ребёнка
15.09.1890
Сын: Стефан Иванов
Мать ребёнка: Дария (Абрамова)
Рождение ребёнка
31.12.1892
Дочь: Мелания Иоаннова
Мать ребёнка: Дария (Абрамова)
Рождение ребёнка
07.06.1897
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Дария (Абрамова)
Рождение ребёнка
05.10.1899
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Дария (Абрамова)
Рождение ребёнка
08.02.1902
Сын: Дмитрий Иоаннов
Мать ребёнка: Дария (Абрамова)
Рождение ребёнка
27.03.1910
Сын: Илларион Иванов
Мать ребёнка: Дария (Абрамова)
Смерть
26.02.1912