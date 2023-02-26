Устина Андреева
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1823
Дата смерти03.05.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Андрей Иванов
Мать: Евдокия Маркова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.10.1843
Муж: Максим (Павлов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.03.1845
Сын: Стефан Максимов
Отец ребёнка: Максим (Павлов)
Рождение ребёнка
24.03.1848
Дочь: Матрона Максимова
Отец ребёнка: Максим (Павлов)
Рождение ребёнка
28.01.1850
Дочь: Анна Максимова
Отец ребёнка: Максим (Павлов)
Рождение ребёнка
10.10.1853
Сын: Филипп Максимов
Отец ребёнка: Максим (Павлов)
Рождение ребёнка
16.04.1855
Дочь: Александра Максимова
Отец ребёнка: Максим (Павлов)
Рождение ребёнка
10.08.1857
Дочь: Васса Максимова
Отец ребёнка: Максим (Павлов)
Рождение ребёнка
05.08.1859
Дочь: Евдокия Максимова
Отец ребёнка: Максим (Павлов)
Рождение ребёнка
19.08.1861
Сын: Самуил Максимов
Отец ребёнка: Максим (Павлов)
Рождение ребёнка
1868
Сын: Иван Максимов
Отец ребёнка: Максим (Павлов)
Смерть
03.05.1898