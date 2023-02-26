Устина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устина Андреева

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1823

Дата смерти

03.05.1898

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Андрей Иванов

Мать: Евдокия Маркова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.10.1843

Муж: Максим (Павлов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.03.1845

Сын: Стефан Максимов

Отец ребёнка: Максим (Павлов)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1848

Дочь: Матрона Максимова

Отец ребёнка: Максим (Павлов)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.01.1850

Дочь: Анна Максимова

Отец ребёнка: Максим (Павлов)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.10.1853

Сын: Филипп Максимов

Отец ребёнка: Максим (Павлов)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.04.1855

Дочь: Александра Максимова

Отец ребёнка: Максим (Павлов)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.08.1857

Дочь: Васса Максимова

Отец ребёнка: Максим (Павлов)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.08.1859

Дочь: Евдокия Максимова

Отец ребёнка: Максим (Павлов)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.08.1861

Сын: Самуил Максимов

Отец ребёнка: Максим (Павлов)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Иван Максимов

Отец ребёнка: Максим (Павлов)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
03.05.1898
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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