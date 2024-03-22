Самуил Максимов
Место рождения
Дата рождения19.08.1861
Дата смерти15.09.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1861
Отец: Максим (Павлов)
Мать: Устина Андреева
Бракосочетание
29.01.1884
Жена: Мелания Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1885
Сын: Антоний Самуйлов
Мать ребёнка: Мелания Васильева
Рождение ребёнка
06.01.1886
Сын: Филипп Самойлов
Мать ребёнка: Мелания Васильева
Рождение ребёнка
05.12.1886
Дочь: Варвара Самойлова
Мать ребёнка: Мелания Васильева
Смерть
15.09.1887