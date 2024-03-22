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Самуил Максимов

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.08.1861

Дата смерти

15.09.1887

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1861

Отец: Максим (Павлов)

Мать: Устина Андреева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.01.1884

Жена: Мелания Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1885

Сын: Антоний Самуйлов

Мать ребёнка: Мелания Васильева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.01.1886

Сын: Филипп Самойлов

Мать ребёнка: Мелания Васильева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.12.1886

Дочь: Варвара Самойлова

Мать ребёнка: Мелания Васильева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
15.09.1887
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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