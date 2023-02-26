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Фёдор Иосифов

Место рождения

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

28.12.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1891

Отец: Иосиф Егоров

Мать: Евдокия Антонова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.08.1907

Жена: Анастасия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1908

Сын: Михаил Фёдоров

Мать ребёнка: Анастасия Иванова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1909

Сын: Дмитрий Фёдоров

Мать ребёнка: Анастасия Иванова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1910

Сын: Александр Фёдоров

Мать ребёнка: Анастасия Иванова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1912

Сын: Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Анастасия Иванова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1914

Дочь: Мария Фёдорова

Мать ребёнка: Анастасия Иванова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1916

Дочь: Ефросиния Фёдорова

Мать ребёнка: Анастасия Иванова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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