Фёдор Иосифов
Место рожденияд.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения28.12.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1891
Отец: Иосиф Егоров
Мать: Евдокия Антонова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.08.1907
Жена: Анастасия Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1908
Сын: Михаил Фёдоров
Мать ребёнка: Анастасия Иванова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1909
Сын: Дмитрий Фёдоров
Мать ребёнка: Анастасия Иванова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1910
Сын: Александр Фёдоров
Мать ребёнка: Анастасия Иванова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1912
Сын: Иван Фёдоров
Мать ребёнка: Анастасия Иванова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1914
Дочь: Мария Фёдорова
Мать ребёнка: Анастасия Иванова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1916
Дочь: Ефросиния Фёдорова
Мать ребёнка: Анастасия Иванова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно