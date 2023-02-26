(Лопутнева) Евдокия Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Лопутнева) Евдокия Антонова

(Лопутнева) Евдокия Антонова

Место рождения

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

23.02.1855

Дата смерти

01.01.1892

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1855

Отец: Лопутнев Антон Гаврилов

Мать: Лопутнева Екатерина (Матвеева)

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
28.05.1872

Муж: Иосиф Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1874

Дочь: Пелагея Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Егоров

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1876

Дочь: Акилина Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Егоров

д.Веретея Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1877

Сын: Алексей Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Егоров

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1879

Сын: Яков ст

Отец ребёнка: Иосиф Егоров

д.Веретья Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1881

Сын: Сергей Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Егоров

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1883

Дочь: Наталия Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Егоров

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1885

Сын: Антоний Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Егоров

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1886

Сын: Фёдор ст

Отец ребёнка: Иосиф Егоров

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1888

Дочь: Анна Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Егоров

д.Веретея Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1890

Дочь: Мария Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Егоров

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.12.1891

Сын: Фёдор Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Егоров

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.01.1892
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close