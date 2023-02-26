(Лопутнева) Евдокия Антонова
Место рожденияд.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения23.02.1855
Дата смерти01.01.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1855
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
28.05.1872
Муж: Иосиф Егоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1874
Дочь: Пелагея Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Егоров
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1876
Дочь: Акилина Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Егоров
д.Веретея Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1877
Сын: Алексей Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Егоров
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1879
Сын: Яков ст
Отец ребёнка: Иосиф Егоров
д.Веретья Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1881
Сын: Сергей Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Егоров
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1883
Дочь: Наталия Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Егоров
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1885
Сын: Антоний Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Егоров
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1886
Сын: Фёдор ст
Отец ребёнка: Иосиф Егоров
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1888
Дочь: Анна Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Егоров
д.Веретея Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1890
Дочь: Мария Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Егоров
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.12.1891
Сын: Фёдор Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Егоров
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.01.1892