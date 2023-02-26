Лопутнева Екатерина (Матвеева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
До 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1830
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1836
Отец ребёнка: Лопутнев Антон Гаврилов
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
23.07.1838
Дочь: Лазарева Анна Антонова
Отец ребёнка: Лопутнев Антон Гаврилов
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1841
Сын: Устин Антонов
Отец ребёнка: Лопутнев Антон Гаврилов
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
16.11.1844
Сын: Лопутнев Григорий Антонов
Отец ребёнка: Лопутнев Антон Гаврилов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
20.10.1847
Отец ребёнка: Лопутнев Антон Гаврилов
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
10.07.1849
Отец ребёнка: Лопутнев Антон Гаврилов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Агапия Антонова
Отец ребёнка: Лопутнев Антон Гаврилов
Рождение ребёнка
11.02.1852
Дочь: Агафия Антонова
Отец ребёнка: Лопутнев Антон Гаврилов
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
23.02.1855
Дочь: Евдокия Антонова
Отец ребёнка: Лопутнев Антон Гаврилов
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
27.07.1858
Отец ребёнка: Лопутнев Антон Гаврилов
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно