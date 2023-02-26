Лопутнева Екатерина (Матвеева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопутнева Екатерина (Матвеева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1830

Муж: Лопутнев Антон Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1836

Сын: Лопутнев Дмитрий Антонов

Отец ребёнка: Лопутнев Антон Гаврилов

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
23.07.1838

Дочь: Лазарева Анна Антонова

Отец ребёнка: Лопутнев Антон Гаврилов

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1841

Сын: Устин Антонов

Отец ребёнка: Лопутнев Антон Гаврилов

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
16.11.1844

Сын: Лопутнев Григорий Антонов

Отец ребёнка: Лопутнев Антон Гаврилов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
20.10.1847

Сын: Лопутнев Аверкий Антонов

Отец ребёнка: Лопутнев Антон Гаврилов

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
10.07.1849

Сын: Лопутнев Михаил Антонов

Отец ребёнка: Лопутнев Антон Гаврилов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Агапия Антонова

Отец ребёнка: Лопутнев Антон Гаврилов

Рождение ребёнка
11.02.1852

Дочь: Агафия Антонова

Отец ребёнка: Лопутнев Антон Гаврилов

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
23.02.1855

Дочь: Евдокия Антонова

Отец ребёнка: Лопутнев Антон Гаврилов

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
27.07.1858

Сын: Лопутнев Прохор Антонов

Отец ребёнка: Лопутнев Антон Гаврилов

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно
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