Лопутнев Григорий Антонов
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения16.11.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
16.11.1844
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1870
Сын: Лопутнев Гавриил Григорьев
Мать ребёнка: Елизавета Авраамова
Рождение ребёнка
19.08.1872
Дочь: Васса Григорьева
Мать ребёнка: Елизавета Авраамова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
15.07.1875
Мать ребёнка: Елизавета Авраамова
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
01.06.1879
Сын: Лопутнев Дмитрий Григорьев
Мать ребёнка: Елизавета Авраамова
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
01.05.1881
Сын: Пётр Григорьев
Мать ребёнка: Елизавета Авраамова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
08.10.1883
Дочь: Параскева Григорьева
Мать ребёнка: Елизавета Авраамова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
08.08.1885
Сын: Фёдор Григорьев
Мать ребёнка: Елизавета Авраамова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета Авраамова
Смерть
Неизвестно