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Лопутнев Григорий Антонов

Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

16.11.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1844

Отец: Лопутнев Антон Гаврилов

Мать: Лопутнева Екатерина (Матвеева)

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1870

Сын: Лопутнев Гавриил Григорьев

Мать ребёнка: Елизавета Авраамова

Рождение ребёнка
19.08.1872

Дочь: Васса Григорьева

Мать ребёнка: Елизавета Авраамова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
15.07.1875

Сын: Лопутнев Илья Григорьев

Мать ребёнка: Елизавета Авраамова

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
01.06.1879

Сын: Лопутнев Дмитрий Григорьев

Мать ребёнка: Елизавета Авраамова

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
01.05.1881

Сын: Пётр Григорьев

Мать ребёнка: Елизавета Авраамова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
08.10.1883

Дочь: Параскева Григорьева

Мать ребёнка: Елизавета Авраамова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
08.08.1885

Сын: Фёдор Григорьев

Мать ребёнка: Елизавета Авраамова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета Авраамова

Смерть
Неизвестно
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