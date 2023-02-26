Фёдор Григорьев
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения08.08.1885
Дата смерти23.08.1885
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1885
Отец: Лопутнев Григорий Антонов
Мать: Елизавета Авраамова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
23.08.1885
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..