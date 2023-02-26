Елизавета Авраамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлизавета Авраамова

Елизавета Авраамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

29.04.1907

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Лопутнев Гавриил Григорьев

Отец ребёнка: Лопутнев Григорий Антонов

Рождение ребёнка
19.08.1872

Дочь: Васса Григорьева

Отец ребёнка: Лопутнев Григорий Антонов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
15.07.1875

Сын: Лопутнев Илья Григорьев

Отец ребёнка: Лопутнев Григорий Антонов

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
01.06.1879

Сын: Лопутнев Дмитрий Григорьев

Отец ребёнка: Лопутнев Григорий Антонов

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
01.05.1881

Сын: Пётр Григорьев

Отец ребёнка: Лопутнев Григорий Антонов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
08.10.1883

Дочь: Параскева Григорьева

Отец ребёнка: Лопутнев Григорий Антонов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
08.08.1885

Сын: Фёдор Григорьев

Отец ребёнка: Лопутнев Григорий Антонов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопутнев Григорий Антонов

Смерть
29.04.1907
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close