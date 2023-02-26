Елизавета Авраамова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти29.04.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1870
Сын: Лопутнев Гавриил Григорьев
Отец ребёнка: Лопутнев Григорий Антонов
Рождение ребёнка
19.08.1872
Дочь: Васса Григорьева
Отец ребёнка: Лопутнев Григорий Антонов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
15.07.1875
Отец ребёнка: Лопутнев Григорий Антонов
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
01.06.1879
Сын: Лопутнев Дмитрий Григорьев
Отец ребёнка: Лопутнев Григорий Антонов
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
01.05.1881
Сын: Пётр Григорьев
Отец ребёнка: Лопутнев Григорий Антонов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
08.10.1883
Дочь: Параскева Григорьева
Отец ребёнка: Лопутнев Григорий Антонов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
08.08.1885
Сын: Фёдор Григорьев
Отец ребёнка: Лопутнев Григорий Антонов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.04.1907
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..