(Лопутнева) Васса Григорьева
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения19.08.1872
Дата смерти11.12.1877
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1872
Отец: Лопутнев Григорий Антонов
Мать: Елизавета Авраамова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
11.12.1877
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..