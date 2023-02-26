Губкина Ефросиния Григорьева
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1873
Бракосочетание
03.11.1891
Муж: Губкин Роман Сергеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.12.1892
Дочь: (Губкина) Мелания Романова
Отец ребёнка: Губкин Роман Сергеев
Рождение ребёнка
11.05.1894
Дочь: (Губкина) Матрона Романова
Отец ребёнка: Губкин Роман Сергеев
Рождение ребёнка
01.02.1897
Сын: Губкин Иван Романов
Отец ребёнка: Губкин Роман Сергеев
Рождение ребёнка
13.03.1898
Отец ребёнка: Губкин Роман Сергеев
Рождение ребёнка
15.03.1901
Отец ребёнка: Губкин Роман Сергеев
Рождение ребёнка
22.05.1902
Отец ребёнка: Губкин Роман Сергеев
Рождение ребёнка
14.05.1904
Отец ребёнка: Губкин Роман Сергеев
Рождение ребёнка
08.02.1907
Дочь: Мария Романова
Отец ребёнка: Губкин Роман Сергеев
Рождение ребёнка
24.04.1910
Дочь: Пелагея Романова
Отец ребёнка: Губкин Роман Сергеев
Рождение ребёнка
04.08.1912
Дочь: Евдокия Романова
Отец ребёнка: Губкин Роман Сергеев
Рождение ребёнка
13.08.1913
Дочь: Ульяния Романова
Отец ребёнка: Губкин Роман Сергеев
Рождение ребёнка
15.06.1916
Сын: Никита Романов
Отец ребёнка: Губкин Роман Сергеев
Смерть
Неизвестно