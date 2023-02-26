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Губкина Ефросиния Григорьева

Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Григорий

Мать: ?

Бракосочетание
03.11.1891

Муж: Губкин Роман Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.12.1892

Дочь: (Губкина) Мелания Романова

Отец ребёнка: Губкин Роман Сергеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.05.1894

Дочь: (Губкина) Матрона Романова

Отец ребёнка: Губкин Роман Сергеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1897

Сын: Губкин Иван Романов

Отец ребёнка: Губкин Роман Сергеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.03.1898

Сын: Губкин Алексей Романович

Отец ребёнка: Губкин Роман Сергеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.03.1901

Сын: Губкин Александр Романов

Отец ребёнка: Губкин Роман Сергеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.05.1902

Сын: Губкин Михаил Романов

Отец ребёнка: Губкин Роман Сергеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.05.1904

Сын: Губкин Фёдор Романович

Отец ребёнка: Губкин Роман Сергеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.02.1907

Дочь: Мария Романова

Отец ребёнка: Губкин Роман Сергеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.04.1910

Дочь: Пелагея Романова

Отец ребёнка: Губкин Роман Сергеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.08.1912

Дочь: Евдокия Романова

Отец ребёнка: Губкин Роман Сергеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.08.1913

Дочь: Ульяния Романова

Отец ребёнка: Губкин Роман Сергеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.06.1916

Сын: Никита Романов

Отец ребёнка: Губкин Роман Сергеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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