Губкин Роман Сергеев
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Быков Сергей Гаврилов
Мать: Мария (Марина) Николаева
Дочь: (Губкина) Мелания Романова
Мать ребёнка: Губкина Ефросиния Григорьева
Дочь: (Губкина) Матрона Романова
Мать ребёнка: Губкина Ефросиния Григорьева
Сын: Губкин Иван Романов
Мать ребёнка: Губкина Ефросиния Григорьева
Мать ребёнка: Губкина Ефросиния Григорьева
Мать ребёнка: Губкина Ефросиния Григорьева
Мать ребёнка: Губкина Ефросиния Григорьева
Мать ребёнка: Губкина Ефросиния Григорьева
Дочь: Мария Романова
Мать ребёнка: Губкина Ефросиния Григорьева
Дочь: Пелагея Романова
Мать ребёнка: Губкина Ефросиния Григорьева
Дочь: Евдокия Романова
Мать ребёнка: Губкина Ефросиния Григорьева
Дочь: Ульяния Романова
Мать ребёнка: Губкина Ефросиния Григорьева
Сын: Никита Романов
Мать ребёнка: Губкина Ефросиния Григорьева