Мария (Марина) Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария (Марина) Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Иван Сергеев

Отец ребёнка: Быков Сергей Гаврилов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.09.1859

Дочь: Борисенкова Фёкла Сергеева

Отец ребёнка: Быков Сергей Гаврилов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Евдокия Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким

Рождение ребёнка
1867

Сын: Губкин Роман Сергеев

Отец ребёнка: Быков Сергей Гаврилов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.11.1872

Дочь: Матрона Сергеева

Отец ребёнка: Быков Сергей Гаврилов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1872

Дочь: Феодосия Сергеева

Отец ребёнка: Быков Сергей Гаврилов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1874

Сын: Алексей Сергеев

Отец ребёнка: Быков Сергей Гаврилов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1875

Сын: Семён Сергеев

Отец ребёнка: Быков Сергей Гаврилов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.02.1876

Сын: Авксентий Сергеев

Отец ребёнка: Быков Сергей Гаврилов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.09.1878

Дочь: София Сергеева

Отец ребёнка: Быков Сергей Гаврилов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.05.1881

Сын: Никита Сергеев

Отец ребёнка: Быков Сергей Гаврилов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.03.1883

Дочь: Анастасия Сергеева

Отец ребёнка: Быков Сергей Гаврилов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.01.1885

Сын: Быков Филипп Сергеев

Отец ребёнка: Быков Сергей Гаврилов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.07.1886

Сын: Стефан Сергеев

Отец ребёнка: Быков Сергей Гаврилов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдоким

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Сергей Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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