Мария (Марина) Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Иван Сергеев
Отец ребёнка: Быков Сергей Гаврилов
Дочь: Борисенкова Фёкла Сергеева
Отец ребёнка: Быков Сергей Гаврилов
Дочь: Евдокия Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким
Сын: Губкин Роман Сергеев
Отец ребёнка: Быков Сергей Гаврилов
Дочь: Матрона Сергеева
Отец ребёнка: Быков Сергей Гаврилов
Дочь: Феодосия Сергеева
Отец ребёнка: Быков Сергей Гаврилов
Сын: Алексей Сергеев
Отец ребёнка: Быков Сергей Гаврилов
Сын: Семён Сергеев
Отец ребёнка: Быков Сергей Гаврилов
Сын: Авксентий Сергеев
Отец ребёнка: Быков Сергей Гаврилов
Дочь: София Сергеева
Отец ребёнка: Быков Сергей Гаврилов
Сын: Никита Сергеев
Отец ребёнка: Быков Сергей Гаврилов
Дочь: Анастасия Сергеева
Отец ребёнка: Быков Сергей Гаврилов
Сын: Быков Филипп Сергеев
Отец ребёнка: Быков Сергей Гаврилов
Сын: Стефан Сергеев
Отец ребёнка: Быков Сергей Гаврилов
Муж: Евдоким