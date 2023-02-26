(Быкова) Феодосия Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Быкова) Феодосия Сергеева

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872

Отец: Быков Сергей Гаврилов

Мать: Мария (Марина) Николаева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванов

Рождение ребёнка
21.12.1890

Сын: Стефан Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Дария Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
06.03.1893

Дочь: Дария Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
10.07.1893

Дочь: Ольга Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
02.08.1896

Сын: Стефан Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
30.01.1899

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
06.11.1901

Сын: Павел Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
24.08.1904

Сын: Семён Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
07.11.1907

Сын: Михаил Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Смерть
Неизвестно

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