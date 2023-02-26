(Быкова) Феодосия Сергеева
Место рождения
Дата рожденияДо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872
Отец: Быков Сергей Гаврилов
Мать: Мария (Марина) Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванов
Рождение ребёнка
21.12.1890
Сын: Стефан Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Дария Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
06.03.1893
Дочь: Дария Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
10.07.1893
Дочь: Ольга Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
02.08.1896
Сын: Стефан Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
30.01.1899
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
06.11.1901
Сын: Павел Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
24.08.1904
Сын: Семён Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
07.11.1907
Сын: Михаил Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Смерть
Неизвестно