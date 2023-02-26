Иван Иванов
Место рожденияд.Мордасы-Селецкий Ручей Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения21.09.1856
Дата смерти11.11.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
21.09.1856
Отец: Иван Иванов
Мать: Параскева Самойлова
д.Мордасы-Селецкий Ручей Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1874
Жена: Матрона Илларионова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.12.1890
Сын: Стефан Иоаннов
Мать ребёнка: Феодосия Сергеева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Дария Иоаннова
Мать ребёнка: Феодосия Сергеева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
06.03.1893
Дочь: Дария Иванова
Мать ребёнка: Феодосия Сергеева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
10.07.1893
Дочь: Ольга Иванова
Мать ребёнка: Феодосия Сергеева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
02.08.1896
Сын: Стефан Иванов
Мать ребёнка: Феодосия Сергеева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
30.01.1899
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Феодосия Сергеева
д.Мордасы-Селецкий Ручей Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1901
Сын: Павел Иванов
Мать ребёнка: Феодосия Сергеева
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1904
Сын: Семён Иванов
Мать ребёнка: Феодосия Сергеева
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1907
Сын: Михаил Иванов
Мать ребёнка: Феодосия Сергеева
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Сергеева
Смерть
11.11.1910
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище