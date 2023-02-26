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Иван Иванов

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Место рождения

д.Мордасы-Селецкий Ручей Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

21.09.1856

Дата смерти

11.11.1910

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1856

Отец: Иван Иванов

Мать: Параскева Самойлова

д.Мордасы-Селецкий Ручей Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1874

Жена: Матрона Илларионова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.12.1890

Сын: Стефан Иоаннов

Мать ребёнка: Феодосия Сергеева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Дария Иоаннова

Мать ребёнка: Феодосия Сергеева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
06.03.1893

Дочь: Дария Иванова

Мать ребёнка: Феодосия Сергеева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
10.07.1893

Дочь: Ольга Иванова

Мать ребёнка: Феодосия Сергеева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
02.08.1896

Сын: Стефан Иванов

Мать ребёнка: Феодосия Сергеева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
30.01.1899

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Феодосия Сергеева

д.Мордасы-Селецкий Ручей Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1901

Сын: Павел Иванов

Мать ребёнка: Феодосия Сергеева

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1904

Сын: Семён Иванов

Мать ребёнка: Феодосия Сергеева

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1907

Сын: Михаил Иванов

Мать ребёнка: Феодосия Сергеева

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Сергеева

Смерть
11.11.1910
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище
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