Авксентий Сергеев
Место рождения
Дата рождения13.02.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1876
Отец: Быков Сергей Гаврилов
Мать: Мария (Марина) Николаева
Бракосочетание
09.11.1898
Жена: Мария Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1902
Сын: Иоанн Авксентиев
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
02.01.1904
Сын: Георгий Авксентиев
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
22.07.1905
Дочь: Анна Авксентиева
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
1911
Сын: Фёдор Авксентиев
Мать ребёнка: Мария Иванова
Смерть
Неизвестно