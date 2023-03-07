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Авксентий Сергеев

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

13.02.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1876

Отец: Быков Сергей Гаврилов

Мать: Мария (Марина) Николаева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.11.1898

Жена: Мария Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1902

Сын: Иоанн Авксентиев

Мать ребёнка: Мария Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.01.1904

Сын: Георгий Авксентиев

Мать ребёнка: Мария Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.07.1905

Дочь: Анна Авксентиева

Мать ребёнка: Мария Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Фёдор Авксентиев

Мать ребёнка: Мария Иванова

Смерть
Неизвестно
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