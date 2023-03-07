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(Губкина) Мария Иванова

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.06.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1879

Отец: Губкин Иван Ефимов

Мать: Губкина Параскева Андреева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.11.1898

Муж: Авксентий Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1902

Сын: Иоанн Авксентиев

Отец ребёнка: Авксентий Сергеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.01.1904

Сын: Георгий Авксентиев

Отец ребёнка: Авксентий Сергеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.07.1905

Дочь: Анна Авксентиева

Отец ребёнка: Авксентий Сергеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Фёдор Авксентиев

Отец ребёнка: Авксентий Сергеев

Смерть
Неизвестно
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