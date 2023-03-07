(Губкина) Мария Иванова
Место рождения
Дата рождения08.06.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1879
Отец: Губкин Иван Ефимов
Бракосочетание
09.11.1898
Муж: Авксентий Сергеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1902
Сын: Иоанн Авксентиев
Отец ребёнка: Авксентий Сергеев
Рождение ребёнка
02.01.1904
Сын: Георгий Авксентиев
Отец ребёнка: Авксентий Сергеев
Рождение ребёнка
22.07.1905
Дочь: Анна Авксентиева
Отец ребёнка: Авксентий Сергеев
Рождение ребёнка
1911
Сын: Фёдор Авксентиев
Отец ребёнка: Авксентий Сергеев
Смерть
Неизвестно