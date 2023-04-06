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София Сергеева

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

13.09.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1878

Отец: Быков Сергей Гаврилов

Мать: Мария (Марина) Николаева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.01.1897

Муж: Илья Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1898

Сын: Афиноген Ильин

Отец ребёнка: Илья Васильев

Смерть
Неизвестно
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