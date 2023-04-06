София Сергеева
Место рождения
Дата рождения13.09.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1878
Отец: Быков Сергей Гаврилов
Мать: Мария (Марина) Николаева
Бракосочетание
26.01.1897
Муж: Илья Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1898
Сын: Афиноген Ильин
Отец ребёнка: Илья Васильев
Смерть
Неизвестно