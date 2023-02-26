Илья Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлья Васильев

Илья Васильев

avatar

Место рождения

д.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.01.1897

Жена: София Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1898

Сын: Афиноген Ильин

Мать ребёнка: София Сергеева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close