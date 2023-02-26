Илья Васильев
Место рожденияд.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.01.1897
Жена: София Сергеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1898
Сын: Афиноген Ильин
Мать ребёнка: София Сергеева
Смерть
Неизвестно