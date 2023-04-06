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Борисенкова Фёкла Сергеева

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.09.1859

Дата смерти

До 1887

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1859

Отец: Быков Сергей Гаврилов

Мать: Мария (Марина) Николаева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
07.10.1879

Муж: Борисенков Иван Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1880

Дочь: Надежда Иванова

Отец ребёнка: Борисенков Иван Стефанов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1882

Дочь: Пелагея Иоаннова

Отец ребёнка: Борисенков Иван Стефанов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.06.1886

Сын: Фёдор Иоаннов

Отец ребёнка: Борисенков Иван Стефанов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
До 1887
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