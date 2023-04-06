Борисенкова Фёкла Сергеева
Место рождения
Дата рождения19.09.1859
Дата смертиДо 1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1859
Отец: Быков Сергей Гаврилов
Мать: Мария (Марина) Николаева
Бракосочетание
07.10.1879
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1880
Дочь: Надежда Иванова
Отец ребёнка: Борисенков Иван Стефанов
Рождение ребёнка
02.10.1882
Дочь: Пелагея Иоаннова
Отец ребёнка: Борисенков Иван Стефанов
Рождение ребёнка
05.06.1886
Сын: Фёдор Иоаннов
Отец ребёнка: Борисенков Иван Стефанов
Смерть
До 1887