Борисенков Иван Стефанов
Место рождения
Дата рождения20.06.1853
Дата смерти10.08.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Стефан (Гаврилов)
Мать: Васса Власова
Мать ребёнка: Борисенкова Евдокия Анисимова
Жена: Евдокия Иванова
Сын: Борисенков Емельян Иоаннов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Дочь: Надежда Иванова
Мать ребёнка: Борисенкова Фёкла Сергеева
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Борисенкова Евдокия Анисимова
Сын: Александр Иванов
Мать ребёнка: Борисенкова Евдокия Анисимова
Дочь: Пелагея Иоаннова
Мать ребёнка: Борисенкова Фёкла Сергеева
Сын: Фёдор Иоаннов
Мать ребёнка: Борисенкова Фёкла Сергеева
Сын: Борисенков Никанор Иванов
Мать ребёнка: Борисенкова Евдокия Анисимова
Мать ребёнка: Борисенкова Евдокия Анисимова
Мать ребёнка: Борисенкова Евдокия Анисимова
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Борисенкова Евдокия Анисимова
Сын: Борисенков Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Борисенкова Евдокия Анисимова
Мать ребёнка: Борисенкова Евдокия Анисимова