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Борисенков Иван Стефанов

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.06.1853

Дата смерти

10.08.1910

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1853

Отец: Стефан (Гаврилов)

Мать: Васса Власова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Коржавый Георгий Иванов

Мать ребёнка: Борисенкова Евдокия Анисимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.10.1871

Жена: Евдокия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1876

Сын: Борисенков Емельян Иоаннов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
07.10.1879

Жена: Борисенкова Фёкла Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1880

Дочь: Надежда Иванова

Мать ребёнка: Борисенкова Фёкла Сергеева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Борисенкова Евдокия Анисимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Александр Иванов

Мать ребёнка: Борисенкова Евдокия Анисимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1882

Дочь: Пелагея Иоаннова

Мать ребёнка: Борисенкова Фёкла Сергеева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.06.1886

Сын: Фёдор Иоаннов

Мать ребёнка: Борисенкова Фёкла Сергеева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.12.1890

Сын: Борисенков Никанор Иванов

Мать ребёнка: Борисенкова Евдокия Анисимова

д.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1893

Сын: Борисенков Иоанн Иоаннов

Мать ребёнка: Борисенкова Евдокия Анисимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.04.1895

Сын: Борисенко Семён Иванович

Мать ребёнка: Борисенкова Евдокия Анисимова

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.10.1897

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Борисенкова Евдокия Анисимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.02.1899

Сын: Борисенков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Борисенкова Евдокия Анисимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.09.1904

Сын: Борисенков Илья Иванович

Мать ребёнка: Борисенкова Евдокия Анисимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисенкова Евдокия Анисимова

Смерть
10.08.1910
Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от тифа
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