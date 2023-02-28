Борисенкова (Булохова) Евдокия Анисимова
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Борисенков Иван Стефанов
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Борисенков Иван Стефанов
Рождение ребёнка
1881
Сын: Александр Иванов
Отец ребёнка: Борисенков Иван Стефанов
Рождение ребёнка
25.12.1890
Сын: Борисенков Никанор Иванов
Отец ребёнка: Борисенков Иван Стефанов
д.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1893
Отец ребёнка: Борисенков Иван Стефанов
Рождение ребёнка
28.04.1895
Отец ребёнка: Борисенков Иван Стефанов
Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.10.1897
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Борисенков Иван Стефанов
Рождение ребёнка
04.02.1899
Сын: Борисенков Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Борисенков Иван Стефанов
Рождение ребёнка
17.09.1904
Отец ребёнка: Борисенков Иван Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно