Борисенкова (Булохова) Евдокия Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисенкова (Булохова) Евдокия Анисимова

Борисенкова (Булохова) Евдокия Анисимова

avatar

Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Булохов Анисим Ермолаев

Мать: Булохова Александра Михеева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1870

Сын: Коржавый Георгий Иванов

Отец ребёнка: Борисенков Иван Стефанов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Борисенков Иван Стефанов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Александр Иванов

Отец ребёнка: Борисенков Иван Стефанов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.12.1890

Сын: Борисенков Никанор Иванов

Отец ребёнка: Борисенков Иван Стефанов

д.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1893

Сын: Борисенков Иоанн Иоаннов

Отец ребёнка: Борисенков Иван Стефанов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.04.1895

Сын: Борисенко Семён Иванович

Отец ребёнка: Борисенков Иван Стефанов

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.10.1897

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Борисенков Иван Стефанов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.02.1899

Сын: Борисенков Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Борисенков Иван Стефанов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.09.1904

Сын: Борисенков Илья Иванович

Отец ребёнка: Борисенков Иван Стефанов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисенков Иван Стефанов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close