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Коржавый Георгий Иванов

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

15.02.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Борисенков Иван Стефанов

Мать: Борисенкова Евдокия Анисимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.06.1888

Жена: Коржавая Ирина Матвеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1891

Дочь: Александра Георгиева

Мать ребёнка: Коржавая Ирина Матвеева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.09.1895

Сын: Каржанов (коржавый) Иван (Георгиев)

Мать ребёнка: Коржавая Ирина Матвеева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1898

Сын: Коржавый Василий Георгиев

Мать ребёнка: Коржавая Ирина Матвеева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1898
солдат
Рождение ребёнка
25.12.1899

Дочь: Анастасия Георгиева

Мать ребёнка: Коржавая Ирина Матвеева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.03.1902

Сын: Коржавый Никита Георгиев

Мать ребёнка: Коржавая Ирина Матвеева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.05.1904

Дочь: Ирина Георгиева

Мать ребёнка: Коржавая Ирина Матвеева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.07.1906

Сын: Коржавый Павел Георгиев

Мать ребёнка: Коржавая Ирина Матвеева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.01.1909

Сын: Коржавый Григорий Георгиев

Мать ребёнка: Коржавая Ирина Матвеева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.07.1911

Сын: Коржавый Прокопий Егоров

Мать ребёнка: Коржавая Ирина Матвеева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.09.1912

Сын: Коржавый Пётр Егоров

Мать ребёнка: Коржавая Ирина Матвеева

д.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1914

Сын: Коржавый Александр Егоров

Мать ребёнка: Коржавая Ирина Матвеева

д.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.02.1915
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
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