Коржавый Георгий Иванов
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти15.02.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
13.06.1888
Жена: Коржавая Ирина Матвеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1891
Дочь: Александра Георгиева
Мать ребёнка: Коржавая Ирина Матвеева
Рождение ребёнка
13.09.1895
Сын: Каржанов (коржавый) Иван (Георгиев)
Мать ребёнка: Коржавая Ирина Матвеева
Рождение ребёнка
08.03.1898
Сын: Коржавый Василий Георгиев
Мать ребёнка: Коржавая Ирина Матвеева
Военная служба
1898
солдат
Рождение ребёнка
25.12.1899
Дочь: Анастасия Георгиева
Мать ребёнка: Коржавая Ирина Матвеева
Рождение ребёнка
29.03.1902
Мать ребёнка: Коржавая Ирина Матвеева
Рождение ребёнка
02.05.1904
Дочь: Ирина Георгиева
Мать ребёнка: Коржавая Ирина Матвеева
Рождение ребёнка
14.07.1906
Мать ребёнка: Коржавая Ирина Матвеева
Рождение ребёнка
03.01.1909
Сын: Коржавый Григорий Георгиев
Мать ребёнка: Коржавая Ирина Матвеева
Рождение ребёнка
06.07.1911
Мать ребёнка: Коржавая Ирина Матвеева
Рождение ребёнка
20.09.1912
Сын: Коржавый Пётр Егоров
Мать ребёнка: Коржавая Ирина Матвеева
д.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1914
Сын: Коржавый Александр Егоров
Мать ребёнка: Коржавая Ирина Матвеева
д.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.02.1915
Причина смерти: от натуральной