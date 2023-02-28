(Коржавая) Александра Георгиева
Место рождения
Дата рождения20.03.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1891
Отец: Коржавый Георгий Иванов
Мать: Коржавая Ирина Матвеева
Рождение ребёнка
20.07.1913
Сын: Илья Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Яковлев
д.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Яковлев
Смерть
Неизвестно