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(Коржавая) Александра Георгиева

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.03.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1891

Отец: Коржавый Георгий Иванов

Мать: Коржавая Ирина Матвеева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.07.1913

Сын: Илья Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Яковлев

д.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Яковлев

Смерть
Неизвестно
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