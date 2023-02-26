Стефан Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефан Яковлев

Место рождения

д.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894

Отец: ?

Мать: ?

д.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1913

Сын: Илья Стефанов

Мать ребёнка: Александра Георгиева

д.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Георгиева

Смерть
Неизвестно
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