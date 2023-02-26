Стефан Яковлев
Место рожденияд.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894
д.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1913
Сын: Илья Стефанов
Мать ребёнка: Александра Георгиева
д.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Георгиева
Смерть
Неизвестно