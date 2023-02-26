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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Тимофей Яковлев
Мать ребёнка: ?
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1894
Дочь: Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1894
Сын: Стефан Яковлев
Мать ребёнка: ?
д.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.