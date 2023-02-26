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Коржавая Ирина Матвеева

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Место рождения

д.Орлово Скугревской вол. Духовщинского уезда Соленской губ.

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: ?

Мать: ?

д.Орлово Скугревской вол. Духовщинского уезда Соленской губ.
Бракосочетание
13.06.1888

Муж: Коржавый Георгий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1891

Дочь: Александра Георгиева

Отец ребёнка: Коржавый Георгий Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.09.1895

Сын: Каржанов (коржавый) Иван (Георгиев)

Отец ребёнка: Коржавый Георгий Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1895
солдат
Рождение ребёнка
08.03.1898

Сын: Коржавый Василий Георгиев

Отец ребёнка: Коржавый Георгий Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.12.1899

Дочь: Анастасия Георгиева

Отец ребёнка: Коржавый Георгий Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.03.1902

Сын: Коржавый Никита Георгиев

Отец ребёнка: Коржавый Георгий Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.05.1904

Дочь: Ирина Георгиева

Отец ребёнка: Коржавый Георгий Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.07.1906

Сын: Коржавый Павел Георгиев

Отец ребёнка: Коржавый Георгий Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.01.1909

Сын: Коржавый Григорий Георгиев

Отец ребёнка: Коржавый Георгий Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.07.1911

Сын: Коржавый Прокопий Егоров

Отец ребёнка: Коржавый Георгий Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.09.1912

Сын: Коржавый Пётр Егоров

Отец ребёнка: Коржавый Георгий Иванов

д.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1914

Сын: Коржавый Александр Егоров

Отец ребёнка: Коржавый Георгий Иванов

д.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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